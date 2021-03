CGK stelt besluit vrouw in het ambt uit tot 2022

De christelijk-gereformeerde synode stemde dinsdagavond na een lange discussie in met het voorstel van het moderamen om de besluitvorming over de vrouw in het ambt uit te stellen tot 2022.

Nunspeet

Vooral de predikanten en ambtsdragers die bij de meer behoudende stroming in het kerkverband horen, toonden zich kritisch. Zo noemde dominee Rein Kempeneers uitstel ‘onwenselijk’, en zou je volgens hem de kerken die van plan zijn een vrouw in het ambt te bevestigen aanmoedigen hiermee door te gaan, ondanks het feit dat dit door de synode niet is toegestaan. Dat is zeker niet het geval, verzekerde het moderamen. Naast kritiek klonk er ook bijval. Zo vond dominee Huib Peet het voorstel van wijsheid getuigen. ‘We kunnen nu een ultieme poging doen om toch bij elkaar te komen.’ Dat bij elkaar komen zal niet gemakkelijk zijn, omdat de tegenstanders van de vrouw in het ambt hier niet al te veel heil in lijken te zien.

Niet voor het eerst..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .