‘Ik zie weinig mensen met een beperking in de moskee’

Nog lang niet alle moskeeën in Nederland zijn toegankelijk voor mensen met een beperking. Stichting Rising Ummah wil verbetering brengen in die situatie.

Moslims in de moskee van Centrum Middenweg in Rotterdam.

Nieuw-Vennep

Moslims met een beperking lopen nog regelmatig tegen obstakels op, als ze naar de moskee willen. Vaak zijn moskeeën zich daar niet eens van bewust, vertellen Siham Achahboun en Salma Belmoussa. Zij zijn respectievelijk voorzitter en bestuurslid van de stichting Rising Ummah, maandag opgericht.

‘Bij veel moskeeën begint het al bij de ingang’, vertelt Belmoussa, die in een rolstoel zit. ‘Ze zitten vaak in oude gebouwen. Toegankelijkheid gaat verder dan de vraag of je naar binnen kunt. Kun je ook alle ruimten betreden? En hoe word je behandeld, voel je je welkom? Kun je zelf kiezen waar je kunt bidden, is er plek voor rolstoelen? Praten de aanwezige mensen mét mij of over mij?’

De stichting richt zich voorlopig op lichamelijke bep..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .