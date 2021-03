Hoogleraar aan de TUA: ‘Kennis van religie nodig om deze tijd te begrijpen’

Waarom is, om onze tijd te begrijpen, kennis van religie belangrijk? Herman Selderhuis, hoogleraar kerkgeschiedenis en kerkrecht aan de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA), legt het uit, woensdag in een online college. Onder meer aan Londense boeddhisten.

Waarom moet je iets van religie weten om onze tijd te begrijpen?

‘Je kunt veel zaken in Europa gewoon niet begrijpen als je niets over religie weet. Kijk bijvoorbeeld naar conflicten zoals je die had in Ierland en op de Balkan: die hebben een religieuze achtergrond. Maar denk ook aan Nederland, waar de plaats van religie alles heeft te maken met een strijd die is gevoerd tegen Spanje. Wanneer je zulke dingen weet, kun je ontwikkelingen veel beter begrijpen.’

Uit welke hoek komt de interesse voor uw college?

‘Uit allerlei hoeken. Zo hebben we aanmeldingen van een boeddhistische organisatie uit Londen, maar ook van een islamitische instelling uit Albanië. In mijn college probeer ik daarom rekening te houden met dit veelzijdige publiek; ik zal..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .