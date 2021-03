Nieuwe stukjes Dode Zeerol ontdekt in de Israëlische woestijn

In de Israëlische woestijn zijn tweeduizend jaar oude bijbelfragmentjes gevonden. Archeologen troffen in dezelfde grot ook een tienduizend jaar oude mand aan, en een kinderlichaampje van zesduizend jaar geleden.

De Israëlische Oudheidkundige Dienst IAA, die de vondsten dinsdag bekend maakte, spreekt van ‘een onschatbare waarde voor de mensheid’. De rol waartoe de stukjes tekst behoren bevat in het Grieks de twaalf kleine profeten uit het Oude Testament. Op de fragmenten zijn gedeelten uit de profeten Zacharia en Nahum te lezen. Onderzocht wordt of de fragmenten horen bij een in 1952 gevonden fragment met profetieën van Micha.

In de grot bij Qumran wordt al tientallen jaren onderzoek gedaan. De grot draagt onder archeologen de naam ‘Cave of Horror’ (‘grot der verschrikking’) vanwege veertig menselijke skeletten die er tijdens opgravingen in de jaren zestig werden gevonden. Eerder werden er al spullen gevonden die Joodse vluchtelingen er ..

