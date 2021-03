PKN kiest ‘Van U is de toekomst’ als thema

Utrecht

De Protestantse Kerk begint het kerkelijk seizoen na de zomervakantie met het jaarthema ‘Van U is de toekomst'. Dit thema kwam eerder terug in de visienota die vorig jaar verscheen. Het is aan plaatselijke gemeenten zelf of ze ook daadwerkelijk met het thema aan de slag gaan, maar scriba René de Reuver spreekt op de website van het kerkverband de hoop uit dat veel kerken dit zullen doen. ‘In de samenleving, maar ook in de kerk waar we te maken hebben met krimp en andere vormen van kerk-zijn. In die werkelijkheid zeggen we als kerk: Van U is de toekomst.' <

