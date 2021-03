Politiek jaagt mensen de kerk uit

Bekende rechts-conservatieve christenen in de Verenigde Staten die hun politieke standpunten luid en duidelijk uiten, werken gelovigen met andere standpunten de kerk uit. Dat schrijven politicologen David Campbell en Geoffrey Layman van de katholieke Universiteit van Notre Dame in Indiana en John Green verbonden aan de Universiteit van Akron, Ohio in hun boek Secular Surge: A New Fault Line in American Politics.

Amersfoort

De groep niet-religieuze Amerikanen groeide sinds de jaren negentig van 5 naar ruim 20 procent van de bevolking. Dit komt grotendeels door politieke uitlatingen van christenen over de LHBTIQ+-gemeenschap of over moslim-immigranten. Dit stuit een aantal mensen zo tegen de borst dat zij zich niet langer religieus willen noemen, aldus de onderzoekers. De politicologen bewijzen het met verschillende experimenten. Zo lieten zij een groep mensen een vragenlijst invullen over hun religieuze achtergrond. Een week later kreeg diezelfde groep twee nepnieuwsberichten te lezen over mensen die hun geloof vermengden met politiek. Vervolgens moest de groep weer dezelfde vragen beantwoorden. Aanhangers van de Republikeinse Partij antwoordden h..

