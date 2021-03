CGK-moderamen wil een jaar tijd kopen

De christelijk-gereformeerde synode beslist dinsdagavond of de lastigste besluiten nog een jaartje worden uitgesteld. Het moderamen hoopt dat voor- en tegenstanders van de vrouw in het ambt in deze periode naar elkaar toe zullen groeien.

Nunspeet

De Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) organiseren ongeveer om de drie jaar een generale synode, een vergadering die verscheidene dagen beslaat, waarbij zaken worden besproken die het hele kerkverband aangaan. Eind 2019 werd voor het laatst een synode bij elkaar geroepen, maar deze is nog steeds niet afgerond. Voor een deel is dat te wijten aan de coronacrisis. Maar net als andere kerkverbanden besloten ook de CGK online te vergaderen, dus ook in coronatijden had de synode afgerond kunnen worden.

Het grootste probleem bevindt zich op een ander vlak: de afgevaardigden zijn het niet eens over de vrouw in het ambt en de relatie met kerken die soms andere standpunten hebben. Het moderamen, het bestuur van de synode, wil niet allee..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .