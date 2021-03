Een nieuwe psalmberijming, in ‘heel gewone woorden van nu’

Dinsdag verschijnt, digitaal en als papieren bundel, De Nieuwe Psalmberijming. De Psalmen in eigentijdse taal, of kun je het ook té begrijpelijk maken?

Apeldoorn

Het begon, in 2014, met een wedstrijd die het Reformatorisch Dagblad uitschreef voor nieuwe ‘Schriftberijmingen’. Arie Maasland, een neerlandicus, won met Psalm 4 - al zijn sommige regels die toen door de jury geroemd werden, ook weer verdwenen. Hij en andere inzenders vonden elkaar, anderen haakten aan en zeven jaar later ligt er nu een complete nieuwe berijming van alle 150 Psalmen op de oude Geneefse melodieën.

Adriaan Molenaar en Bob Vuijk zijn twee van de negen berijmers. Molenaar (39) is een protestantse dominee, tot voor kort in Poeldijk, in het Westland. ‘Daar merkte ik dat veel jongeren niets meer met psalmen hebben. En veel ouderen ook niet. Als we een zangdienst hadden waarvoor mensen zelf liederen mochten opgeven, koz..

