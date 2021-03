Vaticaan rekent op tekort van 50 miljoen euro en roept gelovigen op financieel bij te springen

Vaticaanstad

De financiële reserves die de afgelopen jaren door de giften van gelovigen waren opgebouwd zijn vrijwel uitgeput, liet de Vaticaanse ‘minister van financiën’, pater Juan Antonio Guerrero Alves, weten naar aanleiding van de publicatie van het jaarlijkse budget. De inkomsten van jaarlijkse kerkcollecte voor het Vaticaan, de Pieterspenning, zullen ook in 2021 worden aangesproken om de tekorten op te kunnen vangen.

De coronapandemie is de grootste veroorzaker van de teruglopende inkomsten. Terwijl er in 2019 nog 307 miljoen binnenkwam, zullen inkomsten in 2021 tot naar schatting met 213 miljoen euro teruglopen. Deze daling van 30 procent is voornamelijk te wijten aan de sluiting van de Vaticaanse musea.

Hoewel het Vaticaan het afge..

