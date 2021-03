Protestantse Kerk kiest ‘Van U is de toekomst’ als nieuw jaarthema

Het is aan plaatselijke gemeenten zelf of ze ook daadwerkelijk met het thema aan de slag gaan, maar scriba René de Reuver spreekt op de website van het kerkverband de hoop uit dat veel kerken dit zullen doen. ‘Dit thema staat midden in de actualiteit van vandaag, waarin we onzeker zijn over de toekomst. Allereerst door COVID-19, dat de hele samenleving op de kop heeft gezet. Daarnaast spelen andere urgente zaken. Op politiek en economisch gebied, maar ook als het gaat om bijvoorbeeld het klimaat en migratie.’ De scriba schrijft verder: ‘Waar loopt het allemaal op uit? In de samenleving, maar ook in de k..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .