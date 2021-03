Mozaiek-kerk breidt uit naar zeven steden

Den Haag

De snelgroeiende kerkgemeente Mozaiek - momenteel gevestigd in Veenendaal en Nijkerk - wil uitbreiden naar zeven andere steden. Wanneer de gemeenten in onder meer Amsterdam en Rotterdam opengaan, is niet duidelijk. Per locatie is de gemeente te herkennen aan het netnummer achter de naam. Zo heet de eerste locatie Mozaiek0318 en moet in Rotterdam Mozaiek010 komen.

De evangelisch georiënteerde kerk startte in 2012. Voor de coronacrisis was de gemeente gegroeid naar meerdere diensten per dag. De bekende aanbiddingsleider Kees Kraayenoord is een van de voorgangers. <

