'Geef iets van waarde weg'

Op weg naar Pasen neemt pastor Gauthier de Bekker (29), in samenwerking met een collega, elke week een kort filmpje op voor de kinderen in de parochies waaraan hij verbonden is. Vandaag is de basiliek van de Heilige Kruisverheffing in Raalte het decor waarin hij de kinderen een korte les meegeeft over vasten. 'Een jaar geleden, voor corona, waren gezinnen met kinderen ook al een moeilijke doelgroep om te bereiken. Nu ten tijde van vooral digitale vieringen helemaal.' Het idee werd daarom geboren om in de veertigdagentijd elke week een kinderprogramma op de website te zetten. Met vragen, liederen, opdrachten en dus filmpjes. 'Als rode draad hebben we gekozen voor de traditie van de palmpasenstok, zoals wij die binnen de kerk kennen. De kinderen worden uitgenodigd zelf een stok te maken en die gedurende de vastentijd te versieren met leuke en lekkere dingen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de stok aan iemand wordt gegeven die het nodig heeft. Op die manier leren ze om iets van waarde weg te geven, wat met liefde is gemaakt.'