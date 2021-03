Christenen in Bonaire: een protestantse gemeente in het kerkje van de koning

De protestanten op Bonaire vormen een kleine gemeente, met mensen van diverse herkomst, die er soms maar tijdelijk zijn. ‘Dat geeft een gevoel van verbondenheid met de wereldwijde kerk.’ Er zijn twee plaatsen van samenkomst: in de hoofdstad en in een voormalig slavendorp.

Een zondagse dienst van de Verenigde Protestantse Gemeente in Kralendijk, Bonaire. (beeld Marius Bremmer)

Christenen in

Zondagochtend op Bonaire. Door de ontwakende hoofdstad Kralendijk lopen kerkgangers naar het felgele protestantse kerkje. Onder de met koperen kroonluchters versierde hanenbalken nemen lokale kerkleden in zondagse kledij plaats naast een paar Nederlanders in korte broek. Door open deuren en ramen klinkt orgelmuziek over het Wilhelminaplein. Om precies tien uur luidt de kerkklok, de gemeente gaat staan.

Door corona mag de kerk maar halfvol, maar alle beschikbare 35 stoelen zijn bezet. Vooral oudere leden blijven thuis en er zijn bijna geen toeristen. Voorganger is dominee Jaap Luinstra. Hij draagt ondanks de Caraïbische temperaturen een zwart pak. Zijn stijl is traditioneel, zijn voordracht is bevlogen en innemend.

Op het orgel zit vandaag ..

