Wat doet de weg die Jezus ging met jou? Wat laat je niet meer los als je hierover nadenkt of mediteert? In de veertigdagentijd geven mensen antwoord. Vandaag: Peter Hoekstra (21), fiscus van het sociëteitsbestuur van de christelijke studentenvereniging Navigators in Utrecht.

Peter Hoekstra: 'Het geloof is belangrijk voor mij. Het zit in me, het geeft houvast. God is iemand waarop ik kan terugvallen als het tegenzit.'

Utrecht

‘Tijdens de veertigdagentijd doen we altijd iets met het dispuut, een vaste groep binnen de vereniging. Onze nestor, degene die verantwoordelijk is voor het geestelijke deel van de groep, daagt ons dit jaar elke week uit met een opdracht. Iedereen die daaraan wil meedoen, is toegevoegd aan een WhatsApp-groep. Elke week stuurt de nestor ons een vrij uitgebreid bericht met de uitleg van de challenge van de week. In de eerste week werden we uitgedaagd zo min mogelijk - of liever nog: helemaal niet - te klagen. Tot nu toe vond ik dat de mooiste week. Steeds als ik wilde klagen, schoot de vraag door mijn hoofd of dat wel terecht was. Ik ontdekte dat ik heel veel klaag, om allerlei klei..

