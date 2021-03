Luis Palau (1934-2021): evangelist die miljoenen mensen bereikte

De evangelist en auteur Luis Palau (86), ook wel de ‘Billy Graham van Zuid-Amerika’ genoemd, is overleden. Hij sprak in ruim tachtig landen en bereikte meer dan een miljard mensen via televisie, radio en evenementen.

Amersfoort



Zijn overlijden is bekendgemaakt door zijn eigen organisatie, de Luis Palau Association. ‘Na een drie jaar durende strijd tegen longkanker is evangelist Luis Palau donderdag thuis overleden’, meldt de organisatie. ‘We zijn diep bedroefd, maar vol hoop en geloof. We dienen een goede God die enorm van ons houdt’, schrijft Kevin Palau, zoon van de evangelist en CEO van de organisatie, op Instagram. ‘Mijn vader gaf zijn leven om dat goede nieuws met de wereld te delen.’

Luis Palau werd geboren op 27 november 1934 in Ingeniero Maschwitz, een klein dorp in de buurt van de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires. Toen Palau tien jaar was, overleed zijn vader. Twee jaar later kwam Pala..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .