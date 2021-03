'Evangelischen in Duitsland in identiteitscrisis'

Evangelische christenen in Duitsland zijn niet meer een zoutend zout, vindt theoloog Thomas Jeising. Hij schreef een vlammend betoog in Bibel und Gemeinde, het blad van de Duitse bijbelbond, waarvan hij hoofdredacteur is.

Homberg

‘De evangelische beweging in Duitsland is inhoudelijk min of meer slachtoffer van haar succes’, zegt Jeising (57) per telefoon. Hij is pastor van een evangelische gemeente in Homberg, in de Duitse deelstaat Hessen, studeerde in Giessen en deed zijn master in Apeldoorn.

‘In de jaren zeventig omvatten de Evangelisch-Lutherse en Rooms-Katholieke Kerk nog vier vijfde van de Bondsrepubliek, nu ligt dat onder de vijftig procent, terwijl de evangelischen in aantal enorm zijn gegroeid. Daarbij komt een forse institutionele verdieping; evangelische scholen en opleidingen van voorgangers werden professioneel, we hebben een zeer levendige muziekscene.’

symptomen

Dat schiep ook de symptomen van de crisis nu, zegt hij. &ls..

