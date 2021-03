Archeoloog weet het zeker: dit zijn de oudste bijbelfragmenten ooit

Potsdam

Het verhaal achter de fragmenten leest als een roman: in 1883 ontdekte de Joodse handelaar Moses Wilhelm Shapira in Jeruzalem vijftien fragmenten met een oud-Hebreeuws schrift. Ze bevatten Deuteronomium, maar niet in een bekende tekstversie. Shapira concludeerde dat de fragmentjes mogelijk zelfs teruggingen op Mozes zelf. De vondst was wereldnieuws, en Shapira wilde ze verkopen aan het British Museum in Londen. Een Franse archeoloog noemde ze echter namaak, waarna de deal niet doorging. Shapira werd gebrandmerkt als vervalser, en beroofde zichzelf van het leven in een hotel in Amsterdam. Spoedig daarna raakten de Deuteronomium-fragmentjes zoek. Het enige dat nog bestaat is, behalve een wazige foto, een zeer gedetailleerde tekening..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .