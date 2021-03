Christenen in Maleisië mogen God toch ‘Allah’ noemen

Na dertien jaar juridisch getouwtrek mogen christenen in Maleisië God in hun gesproken en geschreven woord toch met ‘Allah’ aanspreken. Dat bepaalde de Hoge Raad van Maleisië en het wijst daarmee een decreet van het ministerie van Binnenlandse Zaken naar de prullenbak.

Kuala Lumpur

Het begon allemaal dertien jaar geleden toen een christen van Borneo op het vliegveld bij terugkeer van Indonesië acht CD’s moest inleveren bij de douane. De voor educatieve doeleinden bedoelde documenten op de CD’s gebruikten het woord ‘Allah’ voor God, zoals veel christenen in Arabisch sprekende landen ook doen. Het arabische woord betekent namelijk simpelweg God en in Maleisië was dit ook al sinds eeuwen het gebruik, zoals blijkt uit een 400 jaar oud Latijns-Maleisisch woordenboek.

Maar in 1986 was dit door de regering verboden. In 2007 werd de katholieke lokale krant The Herald op de vingers getikt omdat het het woord Allah toch gebruikte. Na jarenlang juridisch getouwtrek in beide zaken heeft de Hoge Raad het ver..

