Rebellie tegen Boko Haram met hymnes

Chibok-schoolmeisjes rebelleerden tegen Boko Haram door het zingen van hymnen, het memoriseren van bijbelteksten en het schrijven in dagboeken. Het boek #bringbackourgirls geeft een inkijkje in het leven van een gekidnapte christelijke leerling die zich verzette tegen Boko Haram.

Abuja

De socialemediacampagne #bringbackourgirls voor de Chibok-meisjes leidde in 2014 tot internationale aandacht voor de onrust in Noord-Nigeria. In deze regio wil de islamitische terroristische organisatie Boko Haram een kalifaat stichten. In het recent gepubliceerde boek #bringbackourgirls is het verhaal van de christelijke Naomi Adamu opgetekend. De auteurs baseren zich onder andere op Adamu’s dagboeken die zij stiekem bijhield in gevangenschap.

‘Zoals Anne Frank ons een inkijkje geeft in haar leven ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, laat Naomi ons zien hoe haar leven eruitzag gedurende haar 1118 dagen in gevangenschap’, vertellen Joe Parkinson en Drew Hinshaw tijdens een online bijeenkomst van YouTube-kanaal Poli..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .