Biddag 2021: in Delfgauw gaan ze biddend door de straten

Delfgauw

‘Welkom bij de gebedsdag’, begroet gastvrouw Jolanda van Wijk (59) een nieuwsgierig gemeentelid. Ze komt even kijken waarom de kerk in Delfgauw open is. ‘U bent weleens bij de Klaagmuur in Israël geweest toch?’, vraagt Van Wijk. ‘Dan moet u echt even de kerkzaal binnenlopen, we hebben vandaag een gebedsmuur.’ De ogen van de oudere mevrouw lichten op. ‘Geweldig’, zegt ze, ‘maar dan zet ik eerst mijn auto even op slot.’

De protestantse gemeente Delfgauw heeft een alternatief programma op poten gezet voor biddag. Het idee voor de gebedstour ontstond tijdens een kerkenraadsvergadering, vertelt ouderling Lonneke de Graaff (43). Gemeenteleden hebben de dag samen voorbereid. De Graaff: ‘Na een oproepje bood iemand aan een gebedswandeling..

