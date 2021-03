Jan Wolsheimer roept op tot klimaatactie: ‘Preek meer over ecologische gerechtigheid’

Jan Wolsheimer, directeur MissieNederland, is een van de ondertekenaars van een oproep tot klimaatactie vanuit religieus Nederland. Ecologische gerechtigheid is wat hem betreft een kernwaarde in het christelijk geloof.

Amersfoort

Is de oproep geadresseerd aan de kerken?

‘Uiteindelijk aan de mensenheid, die zichzelf te veel in het middelpunt van de aarde heeft geplaatst. Daardoor zitten we nu in de treurige situatie waar we in zitten. Als je als christen gelooft dat God je Vader is, ga je op allerlei terreinen anders in het leven staan en verandert je denken. Vanuit die hoop mogen we deze ecologische crisis bevechten.’

Waarom heeft u de oproep getekend?

‘Omdat ik aandacht voor de huidige klimaatcrisis erg belangrijk vind. Het is een onderwerp dat binnen de christenheid in Nederland naar de zijkant van het leven wordt gestuurd, terwijl het volgens mij een onderdeel is van een holistische manier van geloven.’

