Moderamen CGK-synode wil bespreking vrouw in ambt doorschuiven naar 2022

Het moderamen van de generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken stelt voor om kerkelijke eenheid en de vrouw in het ambt pas in 2022 te bespreken.

Nunspeet

Dat schrijft het moderamen in een rapport dat woensdag op de website van het kerkverband werd geplaatst. De afgevaardigden hopen het voorstel dinsdagavond te bespreken. Het moderamen stelt voor om in juni nog één keer te vergaderen, zodat een aantal dossiers dat nog niet aan de orde is geweest kan worden afgesloten.

Het idee is om de synode daarna te sluiten, en in de loop van 2022 te heropenen. Het is de bedoeling om dan de lastigste dossiers te bespreken, die gaan over kerkelijke eenheid en de vrouw in het ambt. Het moderamen heeft altijd gezegd dat de bespreking hiervan op fysieke wijze moet plaatsvinden. De afgelopen maanden vergaderde de synode wel een aantal keer online.

Tijdens de laatste zitting, die eind januari plaatsvond, s..

