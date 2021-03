‘Christenen zijn beter in bouwen dan in bewaren'

In religiedebat in de Metaal Kathedraal in Utrecht.

Utrecht

Is religie een stuwende of remmende kracht in het behalen van klimaatdoelen? Dat was een hoofdvraag van het Nationaal Religiedebat dat dinsdagavond via een livestream werd uitgezonden. En deze vraag is eigenlijk te simpel, zegt Eva Dekker, psycholoog en theoloog die onderzoek doet naar geloof en klimaat, in haar introducerende tien minuten. Ze is een van de vier deelnemers aan het debat rond het thema ‘Religie, klimaat en klimaatreligie'. ‘Het hangt af van de context van de religieuze, vooral hun politieke voorkeur', zegt ze. ‘De cultuur vormt ons vaker meer dan ons geloof', zegt ook Embert Messelink, directeur van de christelijke natuurbeweging A Rocha. ‘Wij hebben het thema klimaat lang ge&ium..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .