Hasselt bidt en maakt voorzichtig weer plannen

Precies een jaar geleden werd op biddag in veel kerken onbewust de laatste ‘gewone’ dienst gevierd. Ook in de protestantse kerk in Hasselt. ‘Toen het na de zomer weer mocht, durfde bijna niemand naar de kerk. We stonden in maart vooraan toen de klappen vielen.’

Hasselt

‘Houd moed, heb lief’ staat er op een rode ansichtkaart bij de voordeur van Margriet Prins in Hasselt. Het kaartje hangt er nu bijna een jaar. Binnen vertelt Prins, oud-kerkenraadsvoorzitter van de protestantse Ichthuskerk in Hasselt, over de coronagolf die de gemeente vorig jaar maart overviel.

De afgelopen weken loopt de besmetting weer iets op. En dat zorgt voor ‘gelatenheid’, zegt Prins. ‘De schrik en het verdriet was absurd vorig voorjaar. Maar we dachten als kerkelijke gemeente in maart, april en mei: we dragen dit met elkaar. Die kaart op de voordeur was een initiatief van een Friese protestantse gemeente om verbinding met elkaar te houden. Wij namen dat over. Omdat het nu zo lang duurt, wordt h..

