Nederland bidt vrijdag voor slachtoffers crisis

Nederland bidt vrijdag voor alle slachtoffers van de coronapandemie. Op die dag sluiten de Nederlandse bisschoppen zich aan bij de gebedsestafette van bisschoppen, die door heel Europa gaat. De estafette startte op Aswoensdag, de dag na carnaval, in Albanië en wordt op 1 april in Hongarije afgesloten, aldus de Nederlandse Bisschoppenconferentie.

Utrecht

De gebedsestafette is een initiatief van de vergadering van Europese bisschoppenconferenties. Er wordt gebeden voor de slachtoffers van corona en hun naasten, maar ook voor de werkers en vrijwilligers in de gezondheidszorg en voor mensen die ziek zijn door corona.

Nederland neemt de estafette vrijdag over van Monaco. Het gebed start op het grootseminarie Rolduc in het bisdom Roermond. Via de bisdommen Den Bosch, Haarlem-Amsterdam, Breda, Groningen-Leeuwarden en Rotterdam bereikt het gebed om 19.00 uur de Sint-Catharinakathedraal in het aartsbisdom Utrecht. De gebeden zijn te volgen via de livestreams van de bisdommen.