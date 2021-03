COC demonstreert tegen dominee

Krimpen aan den IJssel

Zondag demonstreerden iets meer dan driehonderd mensen bij het gemeentehuis van Krimpen aan den IJssel tegen predikant Anthonie Kort, vanwege zijn uitspraken over homoseksualiteit. Kort had in een vertrouwelijke brief aan de gemeenteraad geschreven dat ‘roepende zonden', waaronder hij homoseksuele relaties schaart, dienen te worden ‘uitgebannen'. Volgens het COC is sprake van discriminatie, maar het Openbaar Ministerie vond van niet. Het COC wil dat de gemeente afstand neemt van Korts uitspraken, maar de burgemeester gaat geen standpunt innemen. <

