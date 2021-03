De nieuwe katholieke kerk van Almere ontstijgt het profane. ‘Het gebouw wil een teken zijn’

Een wonder in de polder: terwijl veel katholieke kerken sluiten, bouwde de parochie in Almere een nieuwe kerk. Pastoor Sandor Koppers van de multiculturele parochie vindt het een ‘bijzondere genade’.

Almere

Met zijn vlakke hand strijkt pastoor Sandor Koppers (57) over het altaar. ‘Belgisch hardsteen’, zegt hij. ‘Dat vonden we erg mooi. Dit is de plek waar we tijdens de eucharistie het offer van Christus aan het kruis opnieuw present stellen. Dat doen we liever niet op een gewone tafel, maar op een altaar van materiaal dat het profane ontstijgt. Voor God is niets mooi genoeg.’

De pastoor staat voorin de Sint-Bonifatiuskerk, de fonkelnieuwe rooms-katholieke kerk aan de Contrabasweg, ergens aan de rand van Almere. Grijs- en houttinten overheersen; daglicht valt naar binnen door de ramen hoog in de kerk. Zondag stond bisschop Jan Hendriks hier op de betonnen vloer om het gebouw in te zegenen. Een tegendraadse ontwikkeling in tijden van ker..

