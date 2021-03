Paus brengt hoop op de Vlakte van Ninevé. Hoop voor de gedecimeerde christelijke bevolking

De binnenplaats van de Vrouwe van het Uur-kerk in Mosul, gezien door een kogelgat in de poort, ligt er troosteloos bij.

Mosul - Qaraqosh

Nee, de weg van de minste weerstand bewandelt hij niet. Paus Franciscus bezoekt deze dagen niet alleen veilige, ommuurde enclaves in Irak. Integendeel. Vrijdag bezocht hij een kathedraal in Bagdad waar in 2010 een dodelijke aanslag plaatsvond. Tientallen christenen kwamen toen om het leven. En zondag gaat hij naar de christelijke regio waar terreurbeweging ISIS de diepste sporen trok: de Vlakte van Ninevé, in het noorden van het land. Zeg maar de Iraakse Biblebelt.

Zelfs Mosul, tot een aantal jaren geleden de uitvalsbasis van ISIS in Irak, staat op het reisprogramma van de eerste paus ooit die het Tweestromenland tussen de Eufraat en de Tigris bezoekt. Mosul was, lang geleden, een bloeiend centrum van oosters christendom. ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .