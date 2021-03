Toine Heijmans over eenzaamheid: ‘Er komt ruimte voor een rust die bevrijdt, niet benauwt’

Eenzaamheid is volgens sommigen dé volksziekte van deze tijd. Ook in coronatijd lijden velen onder gebrek aan sociaal contact. Toch kan eenzaamheid ook een bron van inspiratie, bezinning en bezieling zijn. In deze serie spreken mensen over de eenzaamheid in hun leven. Vandaag: Toine Heijmans (52), reiziger, journalist en acteur.

‘Een boek schrijven is supereenzaam, ook omdat je nooit zeker weet of de lezer begrijpt wat er zich in jouw hoofd afspeelt.’ Toine Heijmans (52) schreef een roman over het leven dat hij had kúnnen leiden, misschien, als het anders was gelopen. Zuurstofschuld is een meeslepende ode aan de bergen, een liefde die hem altijd lonkt. ‘Alles wat ik nodig heb om te klimmen, ligt klaar. Binnen een halfuur kan ik in de auto zitten.’

‘Mijn eerste bergen heb ik al lezend beklommen, door de boeken van beroemde bergbeklimmers uit de jaren vijftig en zestig. Wat mij fascineerde was dat die boeken nooit alleen over de bergen en het klimmen gingen, maar vrijwel altijd aan veel bredere thema’s raakten; filosofie, spiritualiteit, psychologie en poëzie – het..

