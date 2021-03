Tropenarts en zendeling: ‘Het belangrijkste is dat mijn patiënten God leren kennen’

‘We hebben besloten hier voor altijd te blijven, en te sterven.’ Tropenarts en zendeling Jaap Bezemer (35) klinkt overtuigd als hij de woorden uitspreekt. Hij woont met zijn vrouw Linda (34) en zes kinderen aan de rand van het Amazonegebied in Ecuador. Ongeveer twintig keer per jaar bezoekt hij gemeenschappen diep in de jungle. Voor veel mensen die hij daar ontmoet, betekent het een zeldzame toegang tot gezondheidszorg – en tot het woord van God.

In Nederland heeft een huisarts tien minuten voor een consult. Jaap Bezemer is in Ecuador baas van zijn eigen tijd. (beeld Gerjan Ekenhorst)

Het vliegtuigje waarmee Jaap naar het eerste dorpje vliegt, biedt ruimte aan vijf volwassen passagiers. Nadat hij een kort gebed heeft uitgesproken, start de piloot de motoren. ‘Als je nu naar beneden kijkt, zie je de wegen ophouden,’ zegt Jaap. Het eindeloze groen wordt alleen onderbroken door enkele bruine rivieren, die langzaam hun weg vinden naar de Amazone. ‘Als je hier neerstort, is het wel gebeurd. Nog niet eens door de crash zelf, maar door de omgeving. Laatst stortte hier een vliegtuigje neer. Toen ze later de lichamen vonden, bleek dat de inzittenden het ongeluk overleefd hadden, maar daarna waren aangevallen door poema’s of krokodillen.’ Na een uur landt het vliegtuig op een aarden landingsbaan. Aan het einde van de baan staan ..

