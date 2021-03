Geloven in Rotterdam-Noord: Pionieren in een monumentaal kerkgebouw

Een bloeiende geloofsgemeenschap in een monumentaal kerkgebouw in de Rotterdamse wijk Blijdorp – dat verwacht je niet zo snel. Wat is het geheim van Noorderlicht dat vooral twintigers en dertigers trekt?

In de bijgebouwen van de kerk is een kledingbank. Daar wordt grif gebruik van gemaakt.

De Prinsekerk in de Rotterdamse wijk Blijdorp, achter het Centraal Station, ademt geschiedenis. De naam is een eerbetoon aan Willem van Oranje, de Vader des Vaderlands, die bij de bouw in 1933 vierhonderd jaar geleden was geboren. Het imponerende gebouw met een kloeke toren – inclusief prominente wijzerplaat – loopt uit de pas met de huidige tijd, waarin kerksluiting en -sloop aan de orde van de dag zijn. Je verwacht hier krimp en geen bloeiend kerkelijk leven.

Toch is deze kerk de thuisbasis van Noorderlicht, een missionair initiatief van nog geen tien jaar oud, dat als een magneet mensen trekt, vooral jongeren. De 450 leden tellende gemeente bestaat voor 90 procent uit twintigers en dertigers. Dat mag een wonder heten, want uit een rece..

