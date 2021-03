Rechter: Sliedrecht trekt kerken voor met ontheffing rioolbelasting

De gemeente Sliedrecht maakt zich schuldig aan discriminatie door inwoners wel rioolbelasting te laten betalen, en kerken niet. Dat oordeelt de rechtbank in Rotterdam.

De uitspraak vormt het slotstuk van een lange juridische en politieke strijd, die al in 2015 begon. In 2014 stelde Sliedrecht vast dat iedereen die van het riool gebruikt maakt rioolheffing moet betalen, behalve eigenaren van gebouwen die ‘in de hoofdzaak zijn bestemd voor openbare eredienst of voor het houden van openbare bezinningssamenkomsten van levensbeschouwelijke aard’. De gemeente ontziet kerken, omdat ze het algemeen belang dienen en sommige kerkelijke gemeenten het financieel zwaar hebben.

De Sliedrechtse politiek is al jaren verdeeld over de kwestie. Een paar jaar geleden wilde het college van burgemeester en wethouders de vrijstelling voor kerken schrappen, maar de christelijke partijen in de raad hielden dat tegen.

