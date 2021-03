Het alledaagse leven van de opperrabbijn

Tijdens de coronacrisis houdt opperrabbijn Binyomin Jacobs (72) een dagboek bij. Al vroeg in de eerste lockdown kwam de oorlog boven bij veel mensen. ‘Een andere groep Joden vond dat schandelijk, want dit ís toch niet te vergelijken.’

Opperrabbijn Binyomin Jacobs in zijn huis in Amersfoort.

Amersfoort

Of hij wil helpen het graf te vinden van een Joods echtpaar dat in de Tweede Wereldoorlog ‘ergens bij een boerderij’ werd gefusilleerd, omdat de echtgenoot met zijn gedrag de andere onderduikers zou kunnen verraden. Om ze vervolgens te kunnen herbegraven op een joodse begraafplaats. De verzoeken aan het adres van Binyomin Jacobs (72) zijn soms niet te verzinnen. Het zijn er vooral véél. Hij is opperrabbijn en wordt door Joods en niet-Joods beschouwd als het gezicht van Joods Nederland. Jacobs geeft lezingen en cursussen – al dan niet aan christenen. Als jurist, want dat ben je als rabbijn, krijgt hij allerhande vragen over grijze gebieden (‘Mogen bomen op begraafplaatsen gekapt worden?&rsqu..

