Hoogleraar in de GeestMartien Parmentier (1947-2021)

De oudkatholieke theoloog Martien Parmentier is op 1 maart overleden. Hij werd 73 jaar. Parmentier was specialist in Syrisch christendom en charismatische vernieuwing. Tijdens zijn afscheidscollege in Utrecht 2012 sprak de aartsbisschop van de Syrisch-Orthodoxe Kerk over wat Parmentier heeft betekend voor de Syrisch-orthodoxe Aramese christenen. Dit deed de hoogleraar zowel op theologisch terrein, als door het bieden van praktische hulp, toen zij vanaf 1975 uit Turkije vluchtten en asiel zochten in Nederland. Parmentier werd in 1971 tot priester gewijd en was actief als voorganger in de Oud-Katholieke Kerk. Hij promoveerde in 1973 op een proefschrift over de Heilige Geest in het werk van kerkvader Gregorius van Nyssa. Hij was de eerste bijzonder hoogleraar ‘theologie van de charismatische vernieuwing' aan de Vrije Universiteit. Hij publiceerde veel over de leer van de Heilige Geest, wat hem de bijnaam ‘hoogleraar Heilige Geest' opleverde.