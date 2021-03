Homilie voor de verdorde aarde

Op een internationaal kunstenfestival in Melbourne verrees onlangs de openluchtkapel 'Homily to Country, 2020'. De kapel vraagt met bijzondere glas-in-loodramen aandacht voor de ecologische situatie in de droogste delen van Australië. Het is een project van de Franse straatkunstenaar JR, die zwart-witportretten inzet voor maatschappelijke kwesties.