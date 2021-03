Willem Teellinck, gereformeerd predikant in de zeventiende eeuw, beschreef de zin van het leven

Willem Teellinck, gereformeerd predikant in de zeventiende eeuw, vond dat elk mens zich voortdurend zorgen moest maken over de staat van zijn ziel. Toch was het niet zijn bedoeling het geloof te individualiseren, bleek tijdens de presentatie van zijn opnieuw vertaalde boek Soliloquium (Alleenspraak).

Nijmegen

Willem Teellinck (1579-1629) is een predikant die vooral onder bevindelijk-gereformeerden nog steeds bekendheid geniet. Hij was jarenlang gereformeerd predikant in Middelburg en sterk beïnvloed door de Engelse puriteinen. Hij vond dat de kerk met de Reformatie eigenlijk nog maar halverwege was. De leer was dan wel vastgelegd, maar het leven, of beter gezegd, de beleving, was er nog lang niet altijd naar. Dus spoorde hij zijn gemeenteleden aan ook hier serieus werk van te maken.

Dit deed hij niet alleen in zijn preken, maar ook in zijn boek Soliloquium, wat vertaald kan worden als Alleenspraak. In het boek beschrijft hij dat een vrouw zich zorgen maakt of ze wel is uitverkoren door God, een thema dat voor bevindelijk-..

