Nicky Gumbel schreef de Alpha-cursus: ‘Wij hebben de waarheid niet, ik heb de waarheid niet, maar Jezus is de waarheid’

Nicky Gumbel heeft ongelijk gekregen. Hij dacht dat zijn Alpha-cursus niet online kon. Maar het werkt juist beter dan de originele versie met maaltijd vooraf en een groepsproces in een zaaltje. ‘Online durven mensen opener en kwetsbaarder te zijn.’ Hij wil maar zeggen: corona is een kans voor de kerk.

Nicky Gumbel (1955) staat bekend als de geestelijke vader van de Alpha-cursus. Maar hij is zelf de eerste om dat tegen te spreken. Hij heeft zelfs de naam niet bedacht. Die komt van Tricia Marnham; zij is getrouwd met een vroegere voorganger van de Holy Trinity-kerk in de Londense wijk Brompton, Charles Marnham. Die begon in 1977 met een basiscursus over het christelijk geloof voor nieuwkomers in de kerk.

Ook de vorm - tien avonden, beginnend met een maaltijd, plus een weekend speciaal over de Heilige Geest - bestond al toen Nicky Gumbel in 1990 coördinator van de Alpha-cursus werd. ‘Wat ik vooral gedaan heb, is de cursus iets aanpassen zodat hij niet zozeer gericht was op mensen die het geloof al hebben gevonden, maar juist op mensen gee..

