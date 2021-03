COVID en de mensheid, een jaar later. ‘Onze verbondenheid met elkaar is een gegeven’

Het is een jaar geleden dat de coronacrisis ons deel van de wereld trof. Daar word je onvermijdelijk somber van. Ik herinner mij dat ik in de eerste twee weken van maart vorig jaar nog veel heb gereisd. Op 11 maart verklaarde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat er officieel sprake was van een wereldwijde pandemie. Het voelde allemaal nog erg ver weg. Achteraf was dat niet verstandig. In die twee weken vierden we de verjaardag van mijn dochter buiten de stad. Ik reisde naar het buitenland voor een conferentie, waar mijn zus uit Malawi ook naartoe kwam, zodat we tussendoor samen konden zijn. Ik genoot enorm van alles.

Mijn enige zorg was de CO2-uitstoot van mijn auto- en vliegreizen; ik was trots dat ik vaak tussendoor de trein ..