Theoloog-psycholoog Larry Crabb (77) overleden

Amersfoort

Zijn overlijden is bekendgemaakt door de zendingsorganisatie Larger Story, die zijn gedachtegoed uitdraagt. ‘Met grote droefheid en vreugde maken we bekend dat dr. Larry Crabb zondagmorgen in de hemel is aangekomen’, meldt de organisatie. ‘Dat doet veel pijn omdat we hem zo missen, en maakt ons blij, omdat we een klein beetje mogen weten hoe hij zal genieten van het leven in aanwezigheid van de drie-enige God.’

In zijn boek Van Binnen Uit, dat halverwege de jaren negentig in Nederland verscheen, beschrijft hij hoe mensen van binnenuit tot echte verandering kunnen komen als ze Christus beter leren kennen.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .