Kerk te koop voor een goede visie

De Sint-Joseph in Utrecht staat te koop. Het aartsbisdom Utrecht zette de kerk in de verkoop vanwege de terugloop van het aantal bezoekers. Het neogotische gebouw viert bijna zijn 120e verjaardag, maar wie het gaat kopen en de slingers mag ophangen is nog de vraag. Molenbeek-makelaar Gert-Jaap van Keulen legt uit waarom de kerk niet per se naar de hoogste bieder gaat. ‘Potentiële kopers kunnen zich bij de notaris inschrijven door een bod te doen, én ze dienen een geschikte visie op de bestemming te overleggen. Dat kan een andere kerkelijke gemeente zijn, een kinderdagverblijf of een hotel, maar de koper moet in elk geval met de burgerlijke gemeente daarover in conclaaf.' ‘Voor het orgel, dat als rijksmonument te boek staat, is de toekomst nu nog onzeker', zegt Van Keulen. ‘Als roerend goed zit het niet bij de koop inbegrepen, maar het zou wel schitterend zijn als het wordt geïntegreerd in het interieur.' <