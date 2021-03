Engelse kerkkoren vragen geld om coronacrisis te overleven

Het koor van de anglicaanse kathedraal in Durham, Noord-Engeland.

Londen

Veertig koren vragen bij de Cathedral Music Trust, een fonds voor kerkmuziek, om in totaal anderhalf miljoen pond (1,75 miljoen euro), meldt de Britse krant The Daily Telegraph. ‘De kathedralen hebben hulp nodig om de muzikale draad weer op te pakken als de normaliteit terugkeert’, zegt voorzitter Peter Allwood van het fonds.

De kerkkoren zitten ermee dat de lockdownplannen van de overheid niets zeggen over wanneer er in kerken weer gezongen mag worden. En dat nu de Goede Week en Pasen eraan komen. ‘De overheid heeft Pasen niet op de radar.'

toeristen

Het in stand houden van een kathedraalkoor kost 100.000 tot 600.000 euro per jaar, afhankelijk van de grootte. In december ontvingen de anglicaanse en rooms-katholi..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .