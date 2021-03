Tayfun Balcik werd ‘ziek’ van kijken naar Thierry Baudet: ‘Niemand sprak hem tegen’

Historicus Tayfun Balcik onderzocht hoe tv-programma’s omgaan met moslims en de islam. Het beeld is niet positief: ‘Zolang redacties uit witte mensen blijven bestaan, gaat dit niet veranderen.’

In de zomer van Black Lives Matter keek Tayfun Balcik hoe tv-programma's de islam portretteren.

Amsterdam

Uren en uren keek historicus Tayfun Balcik afgelopen zomer naar Op1, EenVandaag, het NOS Journaal, Goedemorgen Nederland en Nieuwsuur. Hij keek specifiek naar hoe die programma’s moslims en de islam portretteren.

Het was de zomer van Black Lives Matter. Daardoor was er meer positieve aandacht voor moslims dan gebruikelijk. Dat komt ook terug in het rapport dat Balcik schreef naar aanleiding van zijn onderzoek. Hij geeft veel voorbeelden. Zo schoof NIDA-leider Nourdin el Ouali aan bij Op1. Moslima Zamzam vertelde bij EenVandaag dat zij met dezelfde Cito-score als een witte vriendin toch een lager schooladvies kreeg.

De teneur van Balciks tachtig pagina’s tellende rapport, geschreven in opdracht van Nieuw Wij, Re..

