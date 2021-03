Nieuwe Servische patriarch aan zijde van Moskou in conflict met Constantinopel

De nieuw gekozen patriarch van de Servisch-Orthodoxe Kerk steunt - evenals zijn voorganger - het Russisch-orthodoxe patriarchaat in het conflict met Constantinopel over de rechtmatigheid van diens erkenning van de Oekraïense kerk.

Belgrado

Tijdens zijn eerste televisie-interview noemde patriarch Porfirije ‘de handelswijze van Constantinopel niet in overeenstemming met de traditie van de kerk’. Constantinopel had de Oekraïense kerk onafhankelijkheid verleend omdat het meent dat het traditioneel tot diens kerkelijk grondgebied behoort, iets wat Moskou fel bestrijdt. ‘Velen zullen zeggen dat wij aan de Russische kant staan’, voegde Porfirije er aan toe, ‘maar wij staan aan de zijde van de kerkelijke orde en de canon’.

Metropoliet Epiphanius van de Oekraïens-Orthodoxe Kerk was een van de eerste kerkleiders die Porfirije feliciteerde na diens verkiezing op 18 februari. Maar in de verklaring waarin Porfirije voor alle felicitaties bedankte, werd de naam van Epiphanius in ..

