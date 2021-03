Orthodoxe Kerk Cyprus wil ‘satanisch’ liedje songfestival tegenhouden

Je zingt het zo mee, het liedje waarmee zangeres Elena Tsagrinou Cyprus vertegenwoordigt op het Eurovisie Songfestival. El Diablo heet het, Spaans voor: de duivel. ‘Ik ben verliefd, ik geef mijn hart aan de duivel, ik heb het opgegeven omdat hij zegt dat ik zijn engel ben’, zingt Tsagrinou in het refrein. Het eerste couplet is niet minder expliciet: ‘Vanavond gaan we branden op een feestje, het is de hemel in de hel met jou’.