Dominee VS toch voor de rechter om misbruik

Paul Pressler, voormalig vice president van de Southern Baptist Convention, wordt toch vervolgd voor seksueel misbruik. De zaak is aangespannen door gemeentelid Gerard Duane Rollins. Hij beschuldigt Pressler van jarenlang seksueel misbruik.

Een vrouw houdt haar Bijbel in de lucht tijdens een openluchtdienst van Bethel Church. Paul Pressler was jeugdleider van de bekende kerk.

Houston

De zaak was geseponeerd in 2018 omdat de verjaringstermijn was verstreken. Nu blijkt dat Rollins het misbruik niet eerder kon melden omdat hij lijdt aan een posttraumatisch stresssyndroom, heeft het hof besloten de zaak opnieuw te onderzoeken.

Het slachtoffer spande in oktober 2017 de rechtszaak aan tegen Pressler. Rollins beweerde dat de voormalige rechter uit Texas hem had verkracht in 1980 toen hij als veertienjarige jongen deelnam aan een bijbelstudie van de kerk van Pressler. Rollins heeft onder ede verklaard dat het seksueel misbruik 24 jaar lang heeft aangehouden. Daarom vraagt hij nu een miljoen dollar schadevergoeding. Pressler zou hem gezegd hebben dat de seksuele handeli..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .