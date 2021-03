Ook behoudende leden verlaten nu Amerikaanse methodistenkerk

De UMC is met 12 miljoen leden het op een na grootste protestantse kerkverband van de Verenigde Staten. Al lange tijd was er onenigheid binnen de UMC over de omgang met lhbti-personen. In januari 2020 besloot het UMC dat de conservatieve leden een eigen kerkgenootschap zouden krijgen. Vanwege de coronamaatregelen werd de uitvoering daarvan doorgeschoven naar augustus 2022. Tot die tijd zouden de progressieven en conservatieven trouw blijven aan hun kerk.