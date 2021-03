Grappen tijdens Poerim

Orthodox-joodse mannen in de wijk Mea Shearim in Jeruzalem vieren Poerim. Dit feest verwijst naar het bijbelboek Esther, waarin Esther en Mordechai het plan van Haman verijdelen, die het hele Joodse volk wil uitroeien. Poerim is het uitbundige feest waarmee men dit vierde. Een feest waarbij mensen zich verkleden en grappen uithalen. Zo riep Esther Voet dit weekend veel verontwaardiging op, toen ze meldde dat het Nieuw Israëlitisch Weekblad een ' vaccinatievakantie ' organiseert naar Israël. Tijdens de reis kan men ingeënt worden tegen corona. Grapje, bleek later. <

2021-02-28 11:30:34 Orthodox Jewish men, dressed in costumes to celebrate Purim, are pictured in the neighbourhood of Mea Shearim in Jerusalem, on February 28, 2021. menahem kahana / AFP (beeld afp / Menahem Kahana)