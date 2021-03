Klooster Schiermonnikoog geopend

Bisschop Ron van den Hout heeft zondag het Klooster Schiermonnikoog officieel geopend door wijwater te verspreiden in alle ruimtes van het gebouw. De broeders die in het klooster wonen, zijn al sinds 2015 op het eiland, nadat ze vertrokken uit Diepenveen, nabij Deventer. In de eerste instantie wilden de broeders een nieuw klooster bouwen in de duinen, maar dat zagen de eilanders niet zitten. Daarom is een oude herberg verbouwd tot klooster. Het klooster staat onder leiding van abt Alberic en telt zes cisterciënzers en twee karmelieten, die samen een convent vormen. Nu het verbouwingswerk achter de rug is, kan de aandacht zich verplaatsen naar 'de zegen die dit huis biedt', zegt de abt in de Leeuwarder Courant. 'God is in ons midden.' De broeder kunnen gasten ontvangen in het klooster, maar leven daar wel afgescheiden van. <