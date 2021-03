Zomerconferentie New Wine 2021 grotendeels online

De zomerconferentie van New Wine vindt dit jaar vanwege de coronamaatregelen vooral online plaats. Wel hoopt de organisatie 1250 ‘daggasten’ te kunnen verwelkomen op het landgoed Velder in Liempde. Ook wil New Wine tieners tijdens de conferentie een fysiek jongerenprogramma bieden.

De conferentie vindt plaats van 22 tot en met 25 juli. Welke beperkende coronamaatregelen er dan gelden, is nog onbekend. Toch heeft de organisatie nu al een besluit genomen over de conferentie. Edward de Kam, directeur van New Wine, wil mogelijke bezoekers zo vroeg mogelijk duidelijkheid geven. De Kam: ‘We merken dat gemeenten terughoudend zijn in het verlenen van vergunningen en het beleid van de overheid wisselt om de zoveel weken. Vandaar dat we zelf de knoop doorhakken en kiezen voor een digitale conferentie die we streamen vanaf het landgoed Velder in Liempde.’

