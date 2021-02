Laxmie Jawalapershad: ‘Sinds ik in Hem geloof, ben ik niet meer bang voor de dood’

Wat doet de weg die Jezus ging met jou? Wat laat je niet meer los als je hierover nadenkt of mediteert? In de veertigdagentijd geven mensen antwoord. Vandaag: Laxmie Jawalapershad (31), projectleider huiselijk geweld bij de stichting Vobis in Den Haag.

Den Haag

‘Mijn ouders zijn eind jaren tachtig vanuit Suriname naar Nederland gekomen. We hebben een Hindoestaanse achtergrond. Met mijn zes zussen en mijn broertje woonde ik in de Schilderswijk in Den Haag. Twintig jaar geleden is ons hele gezin en een deel van mijn familie tot bekering gekomen. Een van mijn zussen was ernstig ziek. Ze at niets meer, alleen maar een beetje fruit. Ze was zo verzwakt dat ze in het ziekenhuis moest worden opgenomen. De arts zei dat ze niets meer voor haar konden doen. Ook een in de haast erbij geroepen pandit, een hindoepriester, en een imam zeiden dat wij afscheid moesten gaan nemen van haar.

Toen mijn zus thuis op sterven lag, is mijn moeder in paniek naar buiten gerend om hulp te vragen aan onze christelij..

